Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı ‘Kehribar’ tüm listelerde zirvede Ebru Yaşar, yeni single çalışması olan 'Kehribar' adlı şarkısında Burak Bulut ile birlikte düet yaptı. Çok beğenilen parça tüm müzik listelerinde zirvede yer aldı. 'Kehribar', ilk üç günde milyonlarca kez dinlenerek rekor kırdı

Habertürk Giriş: 04.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:34 facebook

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