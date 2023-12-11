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        Haberler Magazin Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çiftinin aile pozu - Magazin haberleri

        Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çiftinin aile pozu

        2022'de kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, ikinci kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Ölmez, eşi ve kızıyla birlikte çekilen yeni fotoğraflarını 'Aile' notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:58
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        28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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        Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti şimdilerde ikinci bebeklerinin doğumu için gün sayıyor.

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        Mutlu birliktelikleri süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya üzerine takipçileriyle paylaştı.

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        Taner Ölmez'in 'Aile' notuyla yayımladığı fotoğraflarda, eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

        #Ece Çeşmioğlu
        #Taner Ölmez
        #Zeynep Ölmez
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