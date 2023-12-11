Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çiftinin aile pozu
2022'de kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, ikinci kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Ölmez, eşi ve kızıyla birlikte çekilen yeni fotoğraflarını 'Aile' notuyla yayımladı
28 Haziran 2021'de evlenen oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti şimdilerde ikinci bebeklerinin doğumu için gün sayıyor.
Mutlu birliktelikleri süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya üzerine takipçileriyle paylaştı.