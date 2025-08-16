Habertürk
Habertürk
        Ece Çetin'in deniz keyfi

        Ece Çetin'in deniz keyfi

        2024 Miss Turkey'in finalistlerinden Ece Çetin, Bodrum'da tatil yapıyor. Cennet Koyu'nda görüntülenen Çetin, denizin ve güneşin keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 10:23 Güncelleme: 16.08.2025 - 10:23
        Deniz keyfi
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2024 Miss Turkey'in finalistlerinden Ece Çetin, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Cennet Koyu'nda görüntülenen Ece Çetin'in siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.

        Gün boyunca güneşin keyfini çıkaran Ece Çetin, sıcaktan bunalınca denize girdi.

        Ece Çetin, bir süre yüzdükten sonra denizin ortasındaki iskeleye çıkıp güneşlendi.

        Ece Çetin, daha sonra şezlonguna geri dönmek için denizden çıkıp duş aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

        #Ece Çetin
