Ece Erken'in buruk doğum günü: İnsanın kanadı gayretiymiş

Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, 44. yaşına girdi.

Erken, doğum gününü 2015 yılında boşandığı Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen ile kutladı.

"OĞLUM İÇİN KANADIMI ÇIRPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Eymen ile birlikte pasta kesen ünlü isim, oğlu ve köpeğiyle objektif karşısında verdiği pozlarını şu sözlerle paylaştı:

Bu gece doğum günüm... En güzel ve en özel kutlama, hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi... Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı gayretiymiş. Mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim. Bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım.

REDDİ MİRAS KARARI ALMIŞTI

Öte yandan Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından reddi miras talebinde bulunmuştu. Ünlü isim, bu kararını da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum." demişti.

Ünlü sunucu, sözlerini, "Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız... Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla..." şeklinde noktalamıştı.