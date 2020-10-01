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Ece Erken: Mecburen döndük

Önceki gün objektiflere yansıyan sunucu Ece Erken, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Koronavirüs nedeni ile normalden daha fazla Çeşme'de kalan Erken, gazetecilerin "Bu sene İstanbul'a çok geç döndünüz" sözleri üzerine "Evet, bu sene biraz fazla kaldık. Hatta Eymen okula başladı, okulu olmasaydı biraz daha fazla kalabilirdik. Mecburen döndük" dedi

Ece Erken: Mecburen döndük - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Yaz sezonunu Çeşme'deki yazlığında geçiren sunucu Ece Erken, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Alışveriş turu sonrası araçlarını beklerken görüntülenen Erken, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs nedeni ile normalden daha fazla Çeşme'de kalan Erken, gazetecilerin "Bu sene İstanbul'a çok geç döndünüz" sözleri üzerine "Evet, bu sene biraz fazla kaldık. Hatta Eymen okula başladı, okulu olmasaydı biraz daha fazla kalabilirdik. Mecburen döndük" ifadelerini kullandı.

Babası Noyan Erken ile birlikte alışveriş turunu tamamlayan sunucu, aracının gelmesi ile birlikte muhabirlere teşekkür ederek, alışveriş merkezinden ayrıldı.

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