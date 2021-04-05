"Nişanlım beni ben olduğum için seviyor"

Ece Seçkin, koronavirüse karşı takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı. Babası ve babaannesinin virüse yakalandığını duyuran Seçkin, "Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım." dedi.

Ece Seçkin ve babası

DURUMLARI İYİ

Babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, "Babaannem 93 yaşında. Allah’a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah’ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.

Ece Seçkin-Çağrı Terlemez

Pilot nişanlısı Çağrı Terlemez ile ilişkilerinde 3. yılı geride bırakan Seçkin, "Kısmetse düğünümüz eylül gibi olacak. Güzel bir düğün istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Seçkin, "Pandemi olmasaydı 2020'nin Haziran ayında evlenmiş olacaktık. Dolayısıyla ailelerimiz de 'Hadi ama artık' demeye başladı. Kısmetse düğünümüz eylül gibi olacak. Güzel bir düğün istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.