Ece Seçkin'den 'Yastık' 0:00 / 0:00

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Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya, düzenlemesi ise Tanerman'a ait olan "Yastık" şarkısının klip çekimi için Said Dağdeviren & İdil Dizdar yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Ece Seçkin, farklı soundu ve yenilenen tarzı ile iddialı bir çalışma ortaya koyuyor.



Seçkin'in müzikal kariyeri açısından önemli bir yere sahip olan "Yastık" şarkısı ve klibi, birbirini tamamlayan güçlü hikayesi ile hepimizin hayatında yaşadığı duygu durumlarından kesitler sunuyor.



Pandemi sürecinde yaşadıklarını; sitem, hırs, mutluluk, gurur, korku gibi birçok durumu ifade eden anların kayda alındığı klipte, Ece Seçkin gözyaşları içerisinde bütün bir yılın hıncını çıkarıyor.



Kendi duvarlarını yıktığı bir dönemin eseri olan Yastık şarkısının klibinde parçaladığı duvarın ardında; aslında geçmişine sahip çıkan ama kendisinin yepyeni bir hali ile karşılaşan Ece Seçkin, birçok farklı duyguyu yaşayarak bu geçişleri gözler önüne seriyor.



Ece Seçkin'in yeni şarkısı Yastık, 19 Mart tarihinde tüm dijital platformlarda yerini alacak.