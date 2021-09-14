"MACERA BAŞLIYOR!"

Ünlü şarkıcı, "Çok uzatmayacağım, uzatırsam yazarken ağlarım. Her şeyin planladığım zamanda, planladığım şekilde olmasına izin verdiği hayata çok teşekkür ederim. Sahnedeki 'o' kız olduğum için, beni 'o' kız yapan sahne arkasındaki herkese ve bugüne dek alkış tutan milyonlarca insana teşekkür ederim. Bugün beni arayan, mesaj atan, sevgi sözcüklerini esirgemeyen, bana sarılan, evimi saçlarımın renginde çiçek bahçelerine çeviren, beni aklından geçirip, içinden şans dileyen dahi herkese çok teşekkür ederim. Ve tabii ki 7 yıldır her gün bana bu peri masalını yaşatan uzun boylu o adama teşekkür ederim... Şükran doluyum… Hepinizi çok seviyorum. Unicorn’unuz artık 30! Hem de evleniyor..." şeklinde konuştu.

Seçkin, son olarak sözlerini, "Macera başlıyor!" diyerek, noktaladı.