Ece Seçkin'e sahnede telefonlu saldırı 0:00 / 0:00

İHA

Konser için Bursa'ya gelen Ece Seçkin, sahnede şoke eden bir olay yaşadı. Seçkin, konserde şarkı söylediği sırada boynuna gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı.

Sinirlenerek konserine ara veren Seçkin, "Ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz. Sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi? İki tane sosyal medya videosu için!" diyerek isyan etti.

"EĞER KOLUMU KALDIRMASAYDIM..."

Ece Seçkin daha sonra ise moraran boynunu sosyal medya hesabından paylaşarak, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama sosyal medya uğruna gerçekten berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı!

Fotoğraflar: İHA, Instagram.