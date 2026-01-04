Ece Vahapoğlu: Operasyonum başarıyla geçti
Rektum kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan sunucu Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Operasyonum başarıyla geçti"
2025'in Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu, iki gün önce ameliyat olmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Ece Vahapoğlu; "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için..." ifadelerini kullandı.