Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ece Vahapoğlu: Operasyonum başarıyla geçti

        Ece Vahapoğlu: Operasyonum başarıyla geçti

        Rektum kanseri tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan sunucu Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu; "Operasyonum başarıyla geçti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2026 - 13:15 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Operasyonum başarıyla geçti"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025'in Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Ece Vahapoğlu, iki gün önce ameliyat olmuştu.

        Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

        Ece Vahapoğlu; "Operasyonum başarıyla geçti. 6 saat sürdü. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındım. Birkaç gün daha buradayım. Not: Sürekli gülmüyorum; size selam için..." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2026 ve sonrası... Dijital Çağ nasıl etkiliyor?

        2026 ve sonrası... Dijital Çağ nasıl etkiliyor?

        #Ece Vahapoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        17,4 trilyon dolar değerinde operasyon
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        Maduro'nun eşi neden yakalandı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        Nicolas Maduro kimdir?
        Nicolas Maduro kimdir?
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        "Ramazan ayı resmi tatil olsun"
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Motokurye sürüklendi, 5 araca çarptı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!