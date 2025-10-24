Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ecogreen Enerji halka arz sonuçları bekleniyor! Ecogreen Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç lot verir, ne zaman borsada işlem görecek?

        Ecogreen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

        Ecogreen Enerji Holding, 22-23-24 Ekim'de 10,40 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Ecogreen Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşecek lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Ecogreen halka arz kapsamında toplamda 110 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Ecogreen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir, 'ECOGR' ne zaman işlem görecek?" İşte Ecogreen Enerji 'ECOGR' halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 24.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.10.2025 - 07:08
        1

        Ecogreen Enerji talep toplama işlemleri, 24 Ekim Cuma günü sona erdi. Belirtilen tarihe kadar talep oluşturan yatırımcılar, Ecogreen Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren Ecogreen Enerji, 9 farklı bölgede tesisleriyle yıllık 431 milyon kWh temiz enerji üretimi sağlıyor. Peki, "Ecogreen Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Ecogreen Enerji kaç lot verir, ECOGR ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

        2

        ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Ecogreen Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Ecogreen Enerji halka arz sonuçlarının 27 Ekim Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

        3

        ECOGREEN ENERJİ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Ecogreen Enerji Holding A.Ş. (ECOGR) 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

        4

        ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG HİSSE FİYATI

        Firmanın hisse fiyatı 10,40 TL olarak belirlendi.

        5

        ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma eşit dağıtım yöntemiyle 110 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle:

        - 150 Bin katılım ~ 294 Lot (3057 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 176 Lot (1830 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 126 Lot (1310 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 88 Lot (915 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 63 Lot (655 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (416 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 28 Lot (291 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 20 Lot (208 TL)

        6

        ECOGREEN ENERJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Ecogreen Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

