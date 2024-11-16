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        Haberler Spor Voleybol Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Keçiören Belediyesi SigortaShop: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Keçiören Belediyesi SigortaShop: 0 | MAÇ SONUCU

        Sultanlar Ligi 9. haftada Eczacıbaşı Dynavit evinde Keçiören Belediyesi SigortaShop'u mağlup ederek liderliğe yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:13 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:13
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        Zirvenin yeni sahibi Eczacıbaşı Dynavit!
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        Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında evinde Keçiören Belediyesi SigortaShop’u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.

        Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

        Hakemler: Ebru Kaya, Yusuf Kaynar

        Eczacıbaşı Dynavit: Stevanovic, Naz, Gray, Beyza, Nicoletti, Yaprak, Aybüke (L), Hande

        SigortaShop: Lila, Micaya, Ergül, Ndiaya, Fulden, Ceren, Dilara (L), Burcu, Ghani, Eslem

        Setler: 25-19, 25-19, 25-18

        Süre: 79 dakika (24, 27, 27)

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