Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini 3-0 yendi.
Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.
Eczacıbaşı Dynavit finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)
CSM Volei Alba: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas, Cirkovic, Miclaus)
Setler: 25-15, 25-18, 25-19
Süre: 66 dakika (19, 22, 25)
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