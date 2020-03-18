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Eczacılara antiseptik hazırlama izni çıktı. Daha önce eczacıların aylık 2 litre alkol alabilme sınırları vardı ve üretim yapamıyorlardı. Ancak aylık 2 litre alkol sınırlaması kaldırıldı. Piyasada üretimin artırılması için Dünya Sağlık Örgütü'nün formülüne göre artık eczacılar kendi dezenfektanlarını üretebilecek.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliği 'ne şu bilgiler gönderildi:

"Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19'un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ülkemizde COVID-19'un yayılmasının önlenmesi, ihtiyaç planlamaları ile stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

Bu doğrultuda Bakanlığımız Bilim Kurulu'ndaki öğretim üyelerinden oluşan bir komisyonun 16/03/2020 tarihli toplantısında eczacıların el antiseptiklerini eczanelerinde hazırlamaları yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Bu karara istinaden 16/03/2020 tarihinde Kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından;

DSÖ tarafından pandemik bir hastalık olduğu ilan edilen COVD-19 nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde el antiseptiklerinin temininde çeşitli zorluklar yaşanmasından dolayı DSÖ tarafından yayınlanan "Handrub formulations" (Gudie to Local Production: WHO-reccomended Handrub Formulations, 2010) dökümanında yer alan iki formülün eczanelerde eczacılarımız tarafından hazırlanarak vatandaşlarımızın ihtiyacına sunulması kararı alınmıştır."