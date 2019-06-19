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Eda Taşpınar: Cazibenin sırrı kendini sevmektir

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkat çekti. Cesur pozunu "Cazibenin sırrı kendini sevmektir" notuyla yayınlayan Taşpınar, takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mikonos'ta sezonu açan Taşpınar, bu kez bikinili pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

"CAZİBENİN SIRRI KENDİNİ SEVMEKTİR"

Yunanistan tatiline hız kesmeden devam eden ve fiziğiyle dikkat çeken Taşpınar, paylaşımına şu notu düştü:

Cazibenin sırrı kendini sevmektir. Çekici insanlar ne kendilerini, ne de başkalarını yargılar. Sevginin hareketlerine açıklar. Sevgiyi düşünürler ve her hareketlerinde sevgilerini ifade ederler. Sevginin yalnızca bir duygu olduğunu değil, evrenin kalbindeki nihai gerçeği olduğunu bilirler.

 

Bronz teni ve estetik pozuyla takipçilerini kendine hayran bırakan Taşpınar, paylaşımıyla 12 binin üzerinde beğeni aldı. Sosyetik güzelin paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

MIAMI'DE ÜSTSÜZ YAKALANMIŞTI

Eda Taşpınar, geçtiğimiz aylarda Miami'de üstsüz güneşlenirken görüntülenmişti. Taşpınar'ın şezlongdaki halleri yabancı ajans muhabirlerinin de dikkatini çekmişti. Sosyetik güzelin o anları objektiflere böyle yansımıştı.

 

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