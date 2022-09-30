Eda'yı boğarak öldürmüştü! Darp sonrası fotoğrafını çekmiş!

"EDA İLE OLAYDAN 3-4 YIL ÖNCE TANIŞTIK"

Eda Evli'nin birliktelikleriyle ilgili eşine mesaj attığını belirten Şimşek, "Eda ile olay tarihinden 3-4 yıl kadar önce tesadüfen tanıştık. Kendisiyle bir kez rastlaştıktan sonra irtibatımız koptu. Daha sonra Eda'nın evlenip, Antalya'ya gittiğini öğrendim. Olaydan 1.5-2 yıl önce arkadaşım arayıp Eda'nın benimle görüşmek istediğini söyledi. Ben ilk başta kabul etmedim. Daha sonra tekrar görüşmek istediğini söylemesi üzerine, görüştük.

"EŞİME MESAJLAR ATIYORDU"

Bir kere yüz yüze görüştüğümüzde nefsime yenik düşüp birlikte olduk. Bu birliktelik sonrasında beni eşimle tehdit etmeye başladı. Eda ile duygusal bir birlikteliğim yoktu. Evimin önüne geliyordu. Sürekli beni arıyordu. Benim telefonumdan eşimin telefon numarasını almış. Ona mesaj atıyordu. Benim eşimi sevmediğimi, kendisini sevdiğime yönelik mesajlar atıyordu.

"EŞİMLE BOŞANDIK"

Beni de eşimin numarasını tanımadığımız insanlara dağıtmakla ve çocuğuma zarar vermekle tehdit ediyordu. Bunun üzerine eşim 'zarar göreceğiz' diyerek boşanmak istedi. Ben de 'çekişmeli boşanalım ki dava uzasın, ben itiraz edeceğim' dedim. O da bunu kabul etti. Eşimle boşandık.

Boşanma davasının ardından beni telefonla arayarak maksadının bana zarar vermek olduğunu ve benimle işinin bittiğini söyledi. Boşanmamızın ardından da beni eşime zarar vereceğine yönelik tehdit ediyordu. Bir keresinde eşime zarar vereceğini söylediğinde evin önüne giderek bekledim. Daha sonra Eda bazen evime geliyordu. Yaşadıklarımız nedeniyle 11 kez Eda'yı evden kovdum. Gidiyordu, bir süre sonra geri geliyordu" diye konuştu.

"GAZİNOYA GİTMEK İSTEDİ GİTTİK"

Olay gününü anlatan Şimşek, "Olay günü benim doğum günümdü. Eda beni aradı, 'doğum gününde eşinin yanına mı gideceksin' dedi. Ben de çocuğumun yanına gideceğimi söyledim. O da buluşmak istedi. Bekledim, gelmeyince aradım. Neredesin dedim, 'bir yerdeyim geleceğim, gitme bir yere' dedi. Alkollüydü. Benim başka bir yere gitmemi engelledi. Tekrar aradım. Annesinde olduğunu söyledi. Arabayla gidip, evin arkasından Eda'yı aldım. Gazinoya gitmek istedi. Gazinoya gittik.

"BİRLİKTE EVİME GİTTİK"

Orada alkol aldık. Eda'ya kendisini annesine mi, ablasına mı bırakacağım sordum. Annesinin kendisini Bulancak'ta olduğunu bildiğini söyleyerek, benimle kalmak istedi. Eve gittik. Arabada alkol vardı, onları alıp içeri girdik. Oturduk alkol almaya başladık" ifadelerini kullandı.

"BİR KERE VURDUM NERESİNE GELDİ GÖRMEDİM"

Eda'nın kendisine hakaret ettiğini öne süren Şimşek, "Daha sonra 'sen beni aldatıyorsun, sen erkek misin' diyerek tartışma yaşadık. 'Oğlunun peşine adam taktım' dedi. Ben de küçücük çocuktan ne istiyorsun dedim. 'Ben onları kafaya taktım', diyerek küfür etti. Bu sırada bir kere vurdum. Neresine geldiğini görmedim. Daha sonra sigara içmek için mutfağa gittim. İçeriden ses geldi. Baktım Eda yerdeydi. Ne oldu diye sordum. Bu sırada sobaya çarptığını düşünerek düştüğünü tahmin ettim.

"YAKA KARTINI BOYNUNA TAKIP YUKARI ÇEKTİM"

Kaldırdım. Şakağında kan vardı. Pansuman yaptım. Daha sonra elini yüzünü yıkamaya götürdüm. 'Ben yıkarım' dedi. Ben de tekrar uyumaya gittim. Yanıma gelip gelmediğini ondan sonra hatırlamıyorum. Sabah oldu. Eda beni ayaklarımdan salladı. Kapının çaldığını söyledi. Kapıya gittim. Delikten baktı, polis olduğunu söyledi. Duvara yaslanıp 'ne yaptın sen' dedim. 'Seni kelepçeli görmek istiyorum, seni bitireceğim' dedi. Aç kapıyı dedim. Çocuğun deyince omzuna vurdum. Yüz üstü yere düştü. Susmasını söyledim. Bu sırada kapının arkasında yaka kartının ipini gördüm. Boynuna takıp yukarıya çektim. Sıkıp sıkmadığımı bilmiyorum. Sigara içmeye çıktım. Baktım Eda yaşıyordu. Üstümü giyinip dışarı çıktım. Bu sırada kapının önü kalabalık olduğu için dışarı çıkmaya korktum. Üst kattaki dairenin merdivenine oturup bekledim. Polis gelip beni aldı" diye konuştu.

"DARP ETTİKTEN SONRA KENDİNE BAKMAK İSTEDİ"

Mahkeme başkanının darp ettikten sonra Eda Evli'nin neden fotoğrafını çektiğini sorması üzerine, "Kendine bakmak istedi. Git aynaya bak dedim. Daha sonra telefonla fotoğrafını görmek istediğini söyledi. Kendi isteği doğrultusunda çektim" ifadelerinde bulundu. Şimşek, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeleri ise reddetti.

"KIZIMLA DİNİ NİKAHLI DEĞİLLERDİ"

Eda Evli'nin annesi Dilek Evli, kızının Sinan Şimşek ile görüştüğünü ve kendisini aldattığını öğrenmesi nedeniyle ayrıldığını söyledi. Evli, "Benim kızımla Sinan Şimşek dini nikahlı değildir. Arkadaş olarak görüşüyorlardı. İleriye dönük bir şey olabilir mi diye. Ancak kızımı aldattığı için kızım görüşmemeye başladı. Hatta kızım telefondan engelledi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, Şimşek'in tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.