Edebi eserlere 497 bin TL destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014'ten bu yana Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında

ilk eser niteliği taşıyan edebiyat eserlerini yayımlayacak yayın evlerine destek sağlıyor.

Destek, Türk edebiyatı alanında yeni ve özgün eserlerin üretilmesi, yayımlanması ve yeni yazarların desteklenmesi amacıyla verilirken 2018'de ilk eser niteliği taşıyan 107 başvuru yapıldı.

Bakanlık, 50 eserin desteklenmesinin uygun olduğuna karar vererek toplam 497 bin ₺ maddi destek verdi.

Çocuk ve Gençlik

Destek Sayısı: 1

Destek Miktarı: 7 bin ₺

Deneme

Destek Sayısı: 2

Destek Miktarı 26 bin ₺

Hikâye

Destek Sayısı: 22

Destek Miktarı 194 bin ₺

Masal

Destek Sayısı 1

Destek Miktarı 11 bin ₺

Roman

Destek Sayısı 13

Destek Miktarı 184 bin ₺

Şiir

Destek Sayısı 11

Destek Miktarı 75 bin ₺

TOPLAM DESTEK MİKTARI: 497 bin ₺