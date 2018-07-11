Goal'ün yaptığı habere göre, Belçika'nın yıldızı Eden Hazard, Fransa yenilgisinin ardından hem rakiplerini eleştirdi hem de gönlünün Fransa'dan yana olduğunu söyledi.

Hazard bu Dünya Kupası'nın en iyi takımının Belçika olduğunu da sözlerine ekledi.

"Bu Dünya Kupası'nın en iyi takımı biziz. Fransa güzel bir futbol oynamıyor, sağlam ve katı bir şekilde savunma yapıyorlar," diyen Hazard, "Fransa, Dünya Kupası'nı kazanır mı bilmiyorum. Ama ben çocukluğumdan beri Fransa'yı desteklemişimdir. Fransa'nın ikinci yıldızı almasını isterim" ifadelerini kullandı.