        Ederson, Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı - Fenerbahçe Haberleri

        Ederson, Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı

        Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, Sarı Lacivertliler'e transfer olma ve Manchester City'den ayrılma süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 12.11.2025 - 18:29 Güncelleme: 12.11.2025 - 18:29
        Ederson, Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı!
        Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi Ederson, Senegal ile Tunus'la karşılaşacakları hazırlık maçları öncesi basın toplantısında kendi kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "CITY'DEN AYRILMAK İSTEMİŞTİM AMA OLMADI"

        Tecrübeli kaleci, İngiltere Premier Lig devi Manchester City dönemine ilişkin, “Bundan önceki sezon ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim.” ifadelerini kullandı.

        "AİLEMLE ALDIĞIM BİR KARARDI"

        Başarılı eldiven, Manchester City'den ayrılık sürecinde ailesinin rolünü de vurguladı ve “Manchester City'den ayrılma kararım ailemle birlikte aldığım bir karardı. Kulüple konuştum ve bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok.” açıklamasında bulundu.

        "GUARDIOLA İLE KONUŞTUM"

        Ederson, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile arasında geçen konuşmayı da anlattı ve “Fenerbahçe'ye transfer olma kararı verdikten sonra Pep Guardiola ile konuştum. Bana, 'Geri dönüp düzgün bir şekilde veda etmen gerekiyor' dedi. Dün de bana kariyerim boyunca kaç galibiyet aldığımla ilgili bir mesaj gönderdi." dedi.

        "F.BAHÇE'DE DE KAZANMAK İSTİYORUM"

        Ederson, Fenerbahçe’ye transfer sürecini ve yeni hedeflerini şöyle anlattı:

        “Her döngü sona erer, oyuncular gelir ve gider ama kulüp her zaman kalır. City formasıyla sekiz harika yıl geçirdim ve 18 şampiyonluk kazandım, ancak değişime ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'ye gelince de bunu benimsedim. Hala aynı zihniyete sahibim, tıpkı City'de kondisyonerimle yaptığım gibi saha dışı çalışmalarımı sürdürüyorum. City ve Benfica'da sahip olduğum kazanma zihniyetine hala sahibim ve Fenerbahçe'de de kazanmak istiyorum.”

        "TÜRKİYE'DE ÇILGINCA BİR ATMOSFER VAR"

        Brezilyalı kaleci, Türkiye’deki futbol atmosferini de övgüyle anlattı:

        Ederson, yaptığı açıklamada, “Bazen yeni zorluklarla karşılaşmak iyidir, yeni bir şeyler getirir. Bu değişimle birlikte (Fenerbahçe'ye transferi) futbolu yeniden soluyorum. Türkiye'de çılgınca olan o atmosferi hissediyorum. Fenerbahçe uzun zamandır ligde şampiyonluk kazanamadı, kulübü tekrar zirveye taşımayı umuyorum.” sözlerini sarf etti.

        "TAFFAREL İLE KONUŞTUM"

        Ederson, Türkiye’ye gelmeden önce birçok kişiyle görüştüğünü de paylaşarak, "Taffarel ile her ne kadar ezeli rakip Galatasaray’da oynamış olsa da, kısa bir konuşma yaptım. Bana şehir, kültür ve Türk halkı hakkında övgü dolu sözler söyledi. Fenerbahçe’de oynamış Brezilyalılarla da konuştum; onlar da kulüp, şehir, kültür ve iklim hakkında harika şeyler anlattılar." ifadelerini kullandı.

        "ONLARLA ÇALIŞMAK AYRICALIK"

        Deneyimli kaleci, çalıştığı teknik direktörler hakkında da konuştu:

        "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Guardiola ile çalıştım. Avrupa'da mümkün olan her şampiyonluğu kazanmış Ancelotti gibi büyük bir teknik direktörünüz varsa, kapıyı kapatamazsınız. Brezilya Milli Takımı'na çok şey katacaktır."

        PERFORMANSI

        Bu sezon sarı-lacivertli forma altında 10 maça çıkan Ederson, kalesinde 9 gol gördü. Deneyimli kaleci, 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

