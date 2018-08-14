Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan Edi ile Büdü sorusu, izleyicileri bir döenmin efsane yapıtlarından Susam Sokağı'na götürdü. Susam Sokağı'nın kukla karakterleri Edi ile Büdü hakkında ince bir detayın yöneltildiği 60 bin liralık soru sonrası, Edi ile Büdü bilmeyenler veya unutanlar tarafından yeniden araştırılmaya başlandı.

EDİ İLE BÜDÜ SORUSUVE CEVABI

Kim Milyoner Olmak İster'in son yayınlanan bölümünde 60 bin liralık soruya gelen yarışmacıya Edi İle Büdü hakkında ince bir detay soruldu. İşte, bizleri geçmişe götüren Edi ile Büdü sorusu:

Susam Sokağı'ndaki kukla karakterler Edi ile Büdü için hangisi doğrudur?

A) Edi kaşsız Büdü bitişik kaşlıdır

B) Büdü Kaşsız, Edi ayrık kaşlıdır

C) Edi kaşsız, Büdü Ayrık kaşlıdır

D) Büdü kaşsız, Edi bitişik kaşlıdır

Sorunun cevabı: A

SUSAM SOKAĞI VE EDİ İLE BÜDÜ

Susam Sokağı, Bir çocuk programı olan "Sesame Street"'in Türkçe uyarlamasıdır. Susam Sokağı programı Türkiye'de 1980'li yılların sonunda ve 1990'lı yılların başında TRT'de iki sezon yayınlanmış olup, o dönemde çocukların büyük ilgisini toplamıştır. Biri tekrar olmak üzere sabah ve akşam saatlerinde hafta içi her gün iki kez yayınlanmaktaydı. Eğitimcilerin ve psikologların okul öncesi ve erken dönem okul çocukları için son derece yararlı bulduğu program, ancak iki sezon olarak hazırlandı ve TRT sonraki yıllarda programın eski bölümlerini tekrar etmekle yetindi.

Bir mahalle ortamında geçen program, gerçek ve Muppet karakterlerinden oluşmaktaydı. Eğitici, öğretici ve eğlendirici ögeleriyle okul öncesi ve erken dönem okul çocukları için sevilen ve takip edilen bir program olmakla birlikte, o yıllarda bir kültür olmuş, aynı zamanda TRT klasikleri arasına girmiştir. TRT Çocuk yaz ekranından çıktıktan sonra, tekrar yayına girmiştir.

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