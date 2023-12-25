Edin Dzeko'dan Icardi'nin pozisyonu için olay paylaşım!

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın ardından tartışmalar devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın kaptanı ve yıldızı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan Fabrizio Romano'ya cevap verdi.

Dzeko yaptığı paylaşımda, "Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin." ifadelerini kullandı.

İşte o yorum: