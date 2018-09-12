'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Deniz Üstü Köpürür', 'Aldırma Gönül', 'Adiloş Bebe' ve 'Kahpe Felek' gibi dillerden düşmeyen eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen ünlü sanatçı Edip Akbayram, BKM organizasyonuyla 15 yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak. 17 kişilik senfoni orkestrasının eşlik edeceği özgün müziğin dev ismi, unutulmaz şarkılarını seslendirecek.

KIZIYLA SAHNE ALACAK

Birçok sürpriz ismin yer alacağı konserde, Edip Akbayram´ın kızı Türkü Akbayram da sahnede olacak. Birlikte yaptıkları her düet çok beğenilen baba kız, bu sefer Harbiye´de gönülleri fethedecek.

21 Eylül Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak konserin biletleri Biletix'ten temin edilebilecek.

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