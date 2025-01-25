Edip Akbayram'dan haber var
Hastanede tedavi gören usta müzisyen Edip Akbayram'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi
Giriş: 25.01.2025 - 12:56 Güncelleme: 25.01.2025 - 12:56
9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun iyi gittiği öğrenildi.
Sevenleri, hastaneye giderek Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında bilgi alırken ailesine destek veriyor.
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