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Edirne Cuma saati: Edirne Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Mart Edirne Cuma namazı saati

Cuma namazı için camiye gidecek vatandaşlar Edirne Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Edirne cuma namazı saati araştırılıyor. Peki, 5 Mart Cuma günü Edirne'de cuma namazı kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı saatlerini ve haftalık namaz vakitlerini paylaştı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 5 Mart cuma günü Edirne Cuma namazı saati...

Edirne Cuma saati: Edirne Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 5 Mart Edirne Cuma namazı saati

Edirne Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Edirne'de cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Edirne cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. 5 Mart Diyanet Edirne Cuma namaz saati ve Edirne haftalık namaz vakitleri

5 MART 2021 EDİRNE CUMA NAMAZI SAATİ

5 Mart 2021 Edirne Cuma namazı saati: 13:30

Edirne İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
05 Mart 2021 Cuma06:1007:3613:3016:4019:1520:35
06 Mart 2021 Cumartesi06:0907:3413:3016:4119:1620:36
07 Mart 2021 Pazar06:0707:3213:3016:4219:1820:37
08 Mart 2021 Pazartesi06:0507:3113:3016:4219:1920:39
09 Mart 2021 Salı06:0407:2913:2916:4319:2020:40
10 Mart 2021 Çarşamba06:0207:2713:2916:4419:2120:41
11 Mart 2021 Perşembe06:0007:2613:2916:4419:2220:42

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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