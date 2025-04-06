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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de 14yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı | Son dakika haberleri

        Edirne'de 14yaşındaki kızı bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Edirne'de 14 yaşındaki sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla mahkemeye sevk edilen 14 yaşındaki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:43
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        14 yaşındaki kızı öldüren katil yakalandı
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        Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde, 14 yaşındaki sevgilisi Gülden Coni ile buluşarak genç kızı bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli E.A. adliye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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