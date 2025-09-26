Edirne'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 26.09.2025 - 01:54 Güncelleme: 26.09.2025 - 01:54
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma yaptı.
AA'nın haberine göre, pansiyonda yapılan kontrolde Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
