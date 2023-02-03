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Edirne'de `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın: 1 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine polis tarafından baskın düzenlendi. Çok sayıda silah, mermi, fişek ve silahlara ait malzemelerin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö., tutuklandı

Edirne'de `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın: 1 tutuklama
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DHA

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde bir evin yanında bulunan `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın düzenledi.

Ahırda yapılan aramada, 1 el yapımı otomatik av tüfeği, 4 el yapımı tabanca, 4 tabanca susturucusu, 865 dolu fişek, çok sayıda mermi, 3 tüfek dürbünü, 1 matkap ile çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi. Polis, şüpheli S.Ö.´yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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