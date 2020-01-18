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Edirne'de feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Edirne
AA

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mert Gümüş'ün kullandığı 22 FU 111 plakalı otomobil, Erdem Tezcan idaresindeki 17 ET 783 plakalı otomobille Orman Fidanlığı mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlarında sıkışan sürücüleri yaptıkları çalışmayla çıkardı.

Sürücü Erdem Tezcan olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan sürücü Mert Gümüş, Güven Balcı, Huma Acar Tezcan ve Buray Tezcan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan diğer aracın sürücüsü Gümüş ile Güven Balcı ise hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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