Edirne'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ve Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının önlenmesi, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve fuhşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla yürütülen projeli çalışma kapsamında operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 6 mağdur kadın kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.