Trakya Üniversitesi Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretmeni Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah minibüsle Balkan Yerleşkesi'ndeki iş yerine gittiğini, bir işi çıkması nedeniyle tekrar minibüse bindiğini söyledi.

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nin 1 numaralı minibüsüyle çarşıya geldiğini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Sabah işe geldiğim minibüse denk geldim. Aynı araca bindim. Bakanlığın bize verdiği ücretsiz seyahat kartları var. Engelli bireylerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için. Gelirken kartımı okuttum. Tabii hiçbir sorun yaşamıyorsunuz ilk okutmada ama yarım saatlik o aktarma süresini tamamlamayıp aynı araca binerseniz gösterilmemiş kart uyarısı alıyorsunuz. O uyarıyı aldım cihazdan, şoföre de belirttim. Gelirken sizin aracınızla gelmiştim dedim. Bana herhangi bir şey söylemedi yerime oturdum. İneceğim Orduevi durağında indim. Kavşağa doğru ilerlerken korna çaldı ve yanına çağırdı. Gittim ve kartımı okutmadığımı, tekrar okutmam gerektiğini söyledi. Kart okutunca yetersiz bakiye uyarısı verdi makine, o karta yükleme yapmıyorum zaten. Benden ücret talep etti ve ben de vermeyeceğimi söyledim. Engelli biriyim, kartımı da gösterdim kendisine." diye konuştu.

"BU TÜR OLAYLAR SON BULSUN"

Şoförün ısrarcı davrandığını aktaran Ünal, "Bakanlık size bunun ödemesini yapıyor size ücret vermek zorunda değilim dedim. Bir şikayetiniz varsa polis çağırabilirsiniz ben burada bekliyorum dedim. Sinirlendi ve arkasını dönerek gitti. Para vermek zorunda değilim dedim tekrar. Bu sırada hızlıca geldi yanıma yumruk attı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Kaldırımın ucunda duruyordum. Düştüm başımı çarptım. Başımda yaralanma oluştu. Etraftaki vatandaşlar olmasa ben yerdeyken saldırmaya devam edecekti." açıklamasında bulundu.

Hastanede tedavi olup rapor aldığını belirten Ünal, minibüs şoföründen şikayetçi olduğunu kaydetti.

Engellilerin birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını söyleyen Ünal, "Bu ayrımcılığın son bulmasını istiyoruz. Engelli başka arkadaşlarım da bu tür durumlarla karşılaştı. Minibüs şoförünün işten çıkarıldığını öğrendim ancak bu tür olayların son bulmasını istiyoruz, gereken cezayı da almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ETUS'TAN AÇIKLAMA"

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik, yaptığı yazılı açıklamada, üzücü bir olayın yaşandığını belirtti.

ETUS minibüs şoförünün, engelli bir vatandaşı, ücret ödemediğini gerekçe göstererek darbettiğini aktaran Giyik, şunları kaydetti:

"Darbedilen vatandaşımızın engelli oluşu zaten üzücü olan bu olayı daha da üzücü bir hale getirmiştir. Bizler Edirne Toplu Ulaşım Sistemi olarak yaşanan bu olaydan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Konu her ne olursa olsun, yolcularımızdan birine yapılan bu tür davranışları asla kabul etmiyor, kavga ve şiddetle anılmak istemiyoruz. Yaşanan üzücü olayı öğrendikten hemen sonra Yönetim Kurulumuzu toplayarak, yolcumuzu darbeden şoförü işten çıkardık. Yolcumuz Berkay Ömer Ünal’a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken hassasiyeti göstereceğimizi belirtmek istiyorum."