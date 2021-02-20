Edirne'de merada yalnızken maskesiyle sürüsünü güden köy sakini, Vali Canalp'in takdirini kazandı

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AA

Vali Canalp, köy ve belde ziyaretlerine bu hafta sonu da devam etti.

Yol boyunca Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında oluşturulan denetim noktalarındaki polisleri ziyaret eden Canalp, birçok köye de uğrayarak vatandaşlarla görüştü.

Ziyaretleri sırasında Elçili köyü merasında maskesiyle koyun otlatan köy sakini Ersin Öner'i görünce mola veren Vali Canalp, vatandaşla sohbet etti.

Canalp, merada yalnız başınayken dahi maskesini çıkarmadığı için takdir ettiği Öner'e, saray tatlıları ikramında bulundu.