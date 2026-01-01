Edirne'de su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karabaş (34), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza; Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Karabaş’ın kontrolünü yitirdiği otomobil, su kanalına uçtu. Öğle saatlerinde köprüden geçenler otomobili fark ederek ihbarda bulundu. Bunun üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ARACI KANALDAN ÇIKARTTI

İtfaiye ekipleri tarafından Karabaş, su kanalından çıkartıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hüseyin Karabaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOSPİ İÇİN HASTANE MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Karabaş’ın cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri, otomobilde başka kişilerin olabileceği ihtimaline karşı su kanalında arama yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.