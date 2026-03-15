Edirne'de Tunca Nehri kıyısında toprak kayması
Edirne'de Tunca Nehri kıyısında 50 metrelik alanda toprak kayması meydana geldi.
Giriş: 15.03.2026 - 18:54
Tunca Köprüsüne yakın bir noktada nehir kıyısında toprak kayması oluştu. Yaklaşık 50 metrelik alanda meydana gelen toprak kaymasında bazı bölümlerde çökme yaklaşık yarım metreye ulaştı.
Toprak kaymasının yaşandığı alandaki bir ağaç da nehre devrildi.
