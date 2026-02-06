Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi, polise başvurdu

        Umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi, polise başvurdu

        Edirne'de umreye gitmek isteyen 17 kişilik grup, dolandırıcılık mağduru oldu. Kişi başı bin 350 dolar ödedikleri firma yetkilisi E.Ş.'den haber alamayan vatandaşlar, polis merkezine şikayette bulundu ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 00:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 00:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 kişi umre vaadiyle dolandırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne’de umre ibadetini yerine getirmek için 3 ay önce bir firmayla irtibata geçen 17 kişilik grup, kişi başı bin 350 dolar ödedi.

        Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi E.Ş.'den bir daha haber alamayan vatandaşlar, Selimiye Polis Merkezi'ne gelerek hakkında şikayetçi oldu. Vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili E.Ş. hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacakları belirtti.

        Evlerde temizlik yaparak umre için para biriktirdiğini söyleyen Bilgin Satan, "Parayla satılmayan umutlarımızı satın aldı. O paraları inşallah yemek ona nasip olmaz. 3 aydan beri çok heveslenmiştik, bir türlü bizi götürmedi. Ben o parayı evlere temizliğe giderek biriktirmiştim" dedi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 5 Şubat 2026 (N'Golo Kante İdmana Çıktı)

        Aslan kupada rahat kazandı. Galatasaray Nhaga'yı transfer etti. Hyeon-Gyu Oh resmen Beşiktaş'ta. N'golo Kante idmana çıktı. Sivaslı komşuları Kante'yi bekliyor. Fenerbahçe'nin rakibi Erzurumspor FK. Beşiktaş Kocaelispor'a konuk oluyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #HABER
        #edirne
        #edirne haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        İzmir sağanak yağışa teslim
        İzmir sağanak yağışa teslim
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?