Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Edirne'deki 1500 yılık şapelin korunması talebi

        Edirne'deki 1500 yılık şapelin korunması talebi

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda yer alan 1500 yıllık Orta Çağ şapelinin korunması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy Antik Yerleşim Alanı'ndaki kaya oyma yapılı şapelin antik kentin yakınında yer alan çimento fabrikasının faaliyetleri nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

        2

        Kaya oyma şapelin tavanında çökmeler meydana geldiğini ve tahribata uğradığına dikkati çeken Beksaç, tarihi yapının risk altında olduğunu ifade etti.

        3

        Bölgede önleyici tedbirler alınması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

        4

        "Sinanköy'ün büyük mağara oluşumu şapelin bulunduğu kesim. Şapelin yan tarafında definlerin yapıldığı bölümler var. Kuzeye doğru olan bölümlerde ise bir manastırın birimlerini görebiliyoruz. 1970'lere kadar bu yapıların ayakta kaldığını biliyoruz. O dönemde köylülerden birinin dinamit atması sonrası manastırın bulunduğu alanda çökmeler meydana gelmiştir.

        5

        Günümüzde de yakınında bulunan çimento fabrikasının dinamit atmaları neticesinde her geçen gün tahribat oluyor. Özellikle büyük şapelin bulunduğu kesimde tavanda çökmelerle karşı karşıyayız. Burada acilen tedbirler alınmalı."

        6

        Antik kentin 1. derece arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Beksaç, bölgenin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

        #1500 yılık şapel
        #edirne
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        Kadını yerde sürükleyip darp etti! Taksi şoförü dehşet saçtı!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Thodex davasında gerekçeli karar!
        Thodex davasında gerekçeli karar!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu