Edirne'deki bir AVM'de dün yaşanan olay, hem çalışanları hem de vatandaşları tedirgin etti. İddiaya göre, AVM'de görev yapan kadın bir çalışan, bayanlar tuvaletinde bulunduğu sırada yan kabinden ayaklarının altına doğru cep telefonuyla görüntü alınmaya çalışıldığını fark etti.

İKİ ŞÜPHELİ KAÇMAYI BAŞARDI

İHA'daki habere göre büyük bir panikle bağırarak tuvaletten çıkan çalışan, güvenlikten yardım istedi. Kısa süren kovalamaca sonrasında 2 kişi oldukları belirlenen şüpheliler kaçmayı başardı.

GÖZALTINA ALINDI BIRAKILDI

Daha sonra yapılan çalışmalarla M.Ö. (21) isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan M.Ö.'nün eylemi gerçekleştiremediği, telefonunda yapılan kontrollerde anlaşıldı. M.Ö. daha sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞ

Aynı alışveriş merkezinde benzer bir olayın daha önce de yaşandığı öğrenildi. O olayda ise bir erkeğin, yine bayanlar tuvaletinde kabinin üst kısmından elini uzatarak cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı, durumu fark eden kadınların tepkisi üzerine zanlının kaçtığı ifade edildi.