        Edirne haberleri: Otomobilin kapısı silah sayıldı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Otomobilin kapısı silah sayıldı!

        Edirne'de, kocasının sevgilisine benzettiği kadını otomobilden inerken kapıyı üzerine çarparak darp edip, ardından 'sizi eşimin sevgilisine benzettim pardon' diyerek kaçan şüpheli kadın hakkında hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısı silah olarak kabul edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 10:25 Güncelleme: 16.09.2025 - 10:25
        Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde eşi ve çocuğuyla market alışverişi yaptıktan sonra arabasını evinin önüne park eden Hamiyet Bingül (40) arabadan inerken bir başka kadının saldırısına uğramış ve eşi ile çocuğunun gözü önünde darp edilip kanlar içinde kalmıştı.

        MAĞDUR KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre olayın ardından mağdur kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayın şüphelisi diğer kadın da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

        "EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

        Şüpheli kadın emniyetteki ifadesinde, "Arabayı eşimin arabasına benzettim ve araçtan kadın inince eşimin beni aldattığını düşündüm. Olayın ardından baktığımda kişinin benim eşim olmadığını arabanın da bizim arabamız olmadığını görünce özür diledim" sözlerine yer vermişti.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Darp edilen kadının suç duyurusunda bulunmasının ardından şüpheli kadın hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, otomobilin kapısının silah olarak kabul edilmesi dikkat çekti. Şüphelinin önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanılacak.

        #edirne
        #Son dakika haberler
