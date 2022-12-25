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Bakan Soylu'dan Edirne'de TIR'da ele geçirilen uyuşturucu paylaşımı (2)

DHA

Bakan Soylu'dan Edirne'de TIR'da ele geçirilen uyuşturucu paylaşımı (2)


TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA 
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince x-ray taramasına alınarak, narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen TIR'ın sürücüsü C.U., gözaltına alındı. Türk TIR sürücüsü C.U. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE
2022-12-25 14:33:18

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