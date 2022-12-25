Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince x-ray taramasına alınarak, narkotik dedektör köpeklerle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen TIR'ın sürücüsü C.U., gözaltına alındı. Türk TIR sürücüsü C.U. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2022-12-25 14:33:18



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