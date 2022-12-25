İnce: Eğer aday 3 ayda kirleniyorsa, zaten lekeli aday bulmuşsun demektir



Olgay GÜLERUğurcan KARAOĞLU/ EDİRNE, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın kendi içinde anlaşamadığını belirterek, "Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi? Hayır" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra partisinin Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' programına katıldı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada konuşan İnce, özellikle 6'lı masa, mülteciler ile Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararla ilgili değerlendirmede bulundu.

'BENİ SEÇERSENİZ 1 TANE SIĞINMACI BIRAKMAYACAĞIZ, HEPSİNİ GÖNDERECEĞİZ'

AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında mevcut sorunlara, sığınmacı sorununun eklendiğini söyleyen İnce, iktidar olmaları halinde Türkiye'de 1 tane sığınmacı bırakmayacaklarını söyledi. İnce, "Erdoğan'dan önce ekonomik sorunlarımız vardı, terörle ilgili sorunlarımız vardı ama Erdoğan'dan önce sığınmacı gibi bir sorunumuz yoktu. Bir de onlar var şimdi, 8-10 milyon. Beni cumhurbaşkanı seçerseniz, Memleket Partisi'ni iktidar yaparsanız, 1 tane sığınmacı bırakmayacağız, hepsini göndereceğiz" dedi.

'ORTADA 6 BENZEMEZ VAR'

6'lı masanın kendi içinde anlaşamadığını belirten İnce, "Birisi çıkıyor diyor ki; 'Ergenekon ve Balyoz'u yeniden açacağım' diyor. Öbürü diyor ki; 'açmayacağız'. Biri diyor ki; 'İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayacağız', öbürü diyor ki; 'İmzalamayacağız'. Biri Cemevleri'nin hukuki statüsünü tanıyor, diğeri tanımıyor. Yani 6 benzemez var. Ortada bir aday yok, bir duruş yok, bir ilke yok. Cumhurbaşkanı olacak kişi çıkar 'ben adayım' der. Şu ana kadar Muharrem İnce'den başka böyle bir aday çıkmadı. Çıkaracakları adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler de ucuz numara. 20 yıldır Erdoğan'ın adı kirlenmiyor da, şimdi onlar çıkarınca mı kirleniyor? Aday erken açıklanırsa lekelenirmiş. Yahu adam 20 yıldır ortada lekelenmiyor. Eğer 3 ayda lekeleniyorsa sen de zaten lekeli bir aday bulmuşsun demektir. Muharrem İnce çıktı, 51 günde lekelendi mi? Hayır" diye konuştu.

'SARAÇHANE'YE BEN DE GİDECEKTİM AMA DAVET EDİLMEDİM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili değerlendirme yapan İnce, "Ekrem İmamoğlu'na yapılan yanlıştır. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbullular seçmiştir, siyaseti yargı dizayn edemez, kabul etmiyorum bunu. Bütün Memleket Partililere de 'Saraçhane'ye gidin, destek olun' dedim. Sayın İmamoğlu da beni aradı teşekkür etti. Sen niye gitmedin derseniz, ben de gidecektim ama partinin genel başkanıyım, davetsiz yere helvacı ile bozacı gider. Davet edilseydim, giderdim. Bir siyasetçi, başka bir siyasetçi için; 'Onu hapse attıracağım' dememelidir. Bir siyasetçi, başka bir siyasetçi için; 'Onu serbest bıraktıracağım' da dememelidir. Birilerini hapse attırmak ya da birilerini serbest bıraktırmak siyasetin değil, yargının işidir. Adil bir yargı düzeni kurarsınız, o serbest bırakır ya da hapse atar." diye konuştu. İnce, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğurcan KARAOĞLU

2022-12-25 19:43:25



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