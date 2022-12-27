Edirne´de yoğun sis

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis nedeniyle kentte `Altın Üçgen´ olarak adlandırılan Selimiye Camisi, Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii'nin bulunduğu tarihi bölgeyi sis kapladı. Selimiye ve Üç Şerefeli camiler sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Eski Cami´nin minarelerini sis bulutu kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte aksama olurken, trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)

2022-12-27 11:04:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.