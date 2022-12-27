Edirne´de yoğun sis

Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Sis nedeniyle kentte `Altın Üçgen´ olarak adlandırılan Selimiye Camisi, Eski Cami ve Üç Şerefeli Camii'nin bulunduğu tarihi bölgeyi sis kapladı. Selimiye ve Üç Şerefeli camiler sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Eski Cami´nin minarelerini sis bulutu kapladı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafikte aksama olurken, trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE, (DHA)
2022-12-27 11:04:28
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