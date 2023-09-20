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        4 gündür kayıp şehit babası, koruda ölü bulundu

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, benzin alacağını söyleyip otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra 4 gündür haber alınamayan şehit babası Dursun Korkmaz (73), Beyendik Kavşağı yakınlarındaki koruda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:05
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        4 gündür kayıp şehit babası, koruda ölü bulundu
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, benzin alacağını söyleyip otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra 4 gündür haber alınamayan şehit babası Dursun Korkmaz (73), Beyendik Kavşağı yakınlarındaki koruda ölü bulundu.

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1996'da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Piyade Er Hakan Korkmaz'ın, Edirne'nin Keşan ilçesi Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi'nde oturan babası Dursun Korkmaz, geçen cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, benzin alacağını söyleyip, 22 PE 954 plakalı otomobiliyle evden ayrıldı. Korkmaz'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Korkmaz için polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Dursun Korkmaz, bugün öğle saatlerinde Keşan-İstanbul kara yolundaki Beyendik beldesi yakınlarındaki koruda aracının dışında, jandarma ekipleri tarafından ölü bulundu. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Korkmaz'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın da bölgeye gidip yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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