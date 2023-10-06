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        Edirne'de aranan 84 şüpheli yakalandı

        EDİRNE'deçeşitlisuçlardan aranan 84 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:40
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        Edirne'de aranan 84 şüpheli yakalandı
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        EDİRNE'deçeşitlisuçlardan aranan 84 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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