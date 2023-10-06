Edirne'de aranan 84 şüpheli yakalandı
EDİRNE'deçeşitlisuçlardan aranan 84 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 06.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:40
EDİRNE'deçeşitlisuçlardan aranan 84 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.