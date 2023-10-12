Sınırda Bulgar polisi öldüren sanık: Üzerime ışık geldi, korkup ateş ettim, hatalıyım EDİRNE'ninHamzadere Sınır Kapısı yakınlarında, sınır bölgesinde açılan ateşte Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov'un ölümü (33), sınırda görevli asker Raşko Raşkov'un ise yaralanmasıyla sonuçlanan olayda tutuklanan Engin Erguvan (36) ile tutuksuz kardeşi Mustafa Erguvan'ın (30) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen Engin Erguvan, "Üzerime ışık geldi, ne olduğunu anlayamadım. Korkup silahıma davrandım ve ateş ettim. Hatalı olduğumun farkındayım" dedi. Ölen polis Bicvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov, mahkemeden adaletli karar beklediklerini söyledi.

EDİRNE'ninHamzadere Sınır Kapısı yakınlarında, sınır bölgesinde açılan ateşte Bulgar polisi Petır Dimitrov Bıçvarov'un ölümü (33), sınırda görevli asker Raşko Raşkov'un ise yaralanmasıyla sonuçlanan olayda tutuklanan Engin Erguvan (36) ile tutuksuz kardeşi Mustafa Erguvan'ın (30) yargılanmasına başlandı. Müebbet hapis cezası istenen Engin Erguvan, "Üzerime ışık geldi, ne olduğunu anlayamadım. Korkup silahıma davrandım ve ateş ettim. Hatalı olduğumun farkındayım" dedi. Ölen polis Bicvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov, mahkemeden adaletli karar beklediklerini söyledi.

Olay, 7 Kasım 2022'de Türkiye ile Bulgaristan sınırında bulunan, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzadere Sınır Kapısı yakınlarındaki Küçünlü köyü ile karşısında kalan Elhova'ya bağlı Golyam Dervent köyü sınırında meydana geldi. İddiaya göre, hayvancılıkla uğraşan Engin Erguvan ve kardeşi Mustafa Erguvan bölgeden geçtiği sırada, Bulgar sınır görevlileri tarafından fark edildi. Ağabey ve kardeşin kendilerini fark eden sınır görevlilerine av tüfeğiyle ateş açması sonucu başından vurulan Bulgar sınır polisi Petır Dimitrov Bıçvarov, hayatını kaybetti. Çatışmada sınırda görevli asker Raşko Raşkov ise yaralandı. Bulgar görevlilerin de ateş açarak cevap verdiği olay sonrası bölgeden kaçan Engin ve Mustafa Erguvan, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayın ardından ilk ifadesine başvurulan Engin Erguvan, silahı kendisinin ateşlediğini belirtip, kardeşi ise bir suçu olmadığını söyledi. İkilinin ifadelerinin ardından Engin Erguvan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Mustafa Erguvan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Sanıklardan tutuklu Engin Erguvan hakkında, 'Kamu malına zarar verme', 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet, tutuksuz Mustafa Erguvan hakkında da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya hayatını kaybeden Petır Dimitrov Bıçvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov ve babası Dimitar Georgiev Bıçvarov ile ailenin avukatı, tutuklu sanık Engin Erguvan ile tutuksuz yargılanan Mustafa Erguvan ile avukatları katıldı.

'IŞIKTAN KORKUP ATEŞ ETTİM'

Mahkemede ifade veren Engin Erguvan, merkeze bağlı Vaysal köyüne gitmek amacıyla kardeşiyle bölgeyi kestirme olarak kullandıklarını, olayın ise yemek yemek için oturdukları sırada meydana geldiğini anlattı. Erguvan, "Üzerime ışık geldi, ne olduğunu anlayamadım. Korkup silahıma davrandım ve ateş ettim. Işıktan kaç kişi olduklarını göremedim ve rastgele ateş ettim. Hatalı olduğumun farkındayım" dedi.

Tutuksuz yargılanan Mustafa Erguvan ise olay yaşandığı sırada kendisinin uyuduğunu söyledi. Erguvan, "Kardeşim Vaysal'a gideceğimizi söyledi. Onunla buluştuk ve yola çıktık. Akşam olunca orada durup yemek yedik. Ben de yemekten sonra yattım. Bir el silah sesi duydum, kardeşim bana sen yat dedi ve ben de yatıp uyumaya devam ettim. Sabah bölgeden uzaklaştık" diye konuştu.

'SADECE OĞLUMU DEĞİL, TÜM AİLEMİ ÖLDÜRDÜLER'

Mahkemede tercüman vasıtasıyla dinlenen ölen polis Bıçvarov'un annesi Keranka Nikolova Bıçvarov, oğlunun ölümüyle tüm ailesinin öldüğünü söyledi. Bıçvarov, "Maktul benim oğlumdur, bizi gece çok tatsız bir haberle uyandırdılar. Çevremizde olan insanlar, bütün ailemizi öldürmüş oldular bu olayla birlikte. Mahkemeden adaletli bir karar istiyoruz, şikayetçiyim" dedi. Bıçvarov'un babası Dimitar Georgiev Bıçvarov da "Bizim hayatımız yandı, eşimin ifadelerine katılıyorum ve adaletli bir karar bekliyorum" dedi.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti duruşmayı, Bulgaristan'da bulunan ve olayda yaralanan asker Raşko Raşkov'un ifadesinin alınması ve savcının esas hakkındaki mütalaasının beklenmesi için 14 Aralık'a erteledi. Heyet ayrıca cinayet şüphelisi Engin Erguvan'ın tutukluluk hali ile kardeşi Mustafa Erguvan'ın adli kontrol şartının devamına karar verdi.