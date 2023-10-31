Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE'deYunanistan'akaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Giriş: 31.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:05
EDİRNE'deYunanistan'akaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, 5 gün önce İpsala ilçesindeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri B.A. ile M.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.