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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'deYunanistan'akaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 13:04 Güncelleme: 31.10.2023 - 13:05
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE'deYunanistan'akaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, 5 gün önce İpsala ilçesindeki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelileri B.A. ile M.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyedeki işlemleri sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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