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        Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı

        EDİRNE'de10teknenin motorunu çalıp, İstanbul'da satan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:50
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        Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı
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        EDİRNE'de10teknenin motorunu çalıp, İstanbul'da satan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'da 10 tekne motorunun çalınması sonrası çalışma başlattı. Motorları çalıp, İstanbul'da sattığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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