Edirne'de tekne motoru çalıp, İstanbul'da satan şüpheliler tutuklandı

EDİRNE'de10teknenin motorunu çalıp, İstanbul'da satan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'da 10 tekne motorunun çalınması sonrası çalışma başlattı. Motorları çalıp, İstanbul'da sattığı iddia edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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