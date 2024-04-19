14 yaşındaki çocuk, babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı: 3 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 14 yaşındaki A.E.E., babasından izinsiz aldığı otomobille 2 araca çarptı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi, Bağkur ve Saray caddeleri kesişiminde meydana geldi. A.E.E., babasından izinsiz aldığı otomobille yanına arkadaşı D.A.'yı (15) da alarak Bağkur Evleri mevkisinde dolaşmaya çıktı. A.E.E. yönetimindeki 59 DS 996 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu H.Ö. (43) yönetimindeki 22 EU 562 plakalı otomobile, daha sonra ise savrularak park halindeki 22 S 4022 plaka öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada, sürücüler A.E.E. ve H.Ö. ile 59 DS 996 plakalı otomobilde bulunan D.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.