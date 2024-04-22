Doktoru darp davasında itiraz üzerine tutuklanan sanık, yine tahliye edildi

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde annesinin ölümü sonrası doldurulması gereken belgeler konusunda kendisini bilgilendirmek isteyen doktor B.B.Ö.'yü yumruklayan Volkan Kuşçu, ikinci duruşmasında tahliye edilip itiraz üzerine tutuklandığı davanın üçüncü duruşmasında yine tahliye edildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisinde kanser tedavisi gören Nazife K., 6 Şubat'ta çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi vermek istedi. Bu sırada Volkan Kuşçu, doktor B.B.Ö.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri araya girerken, hastane yönetimi 'beyaz kod' bildiriminde bulundu. Hastaneye gelen polis ekipleri, Volkan Kuşçu'yu gözaltına aldı. Kuşçu'nun yapılan kontrolünde, 1,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırılan Volkan Kuşçu, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 9 Şubat'ta tutuklandı.

Kuşçu'nun tutuklu yargılanmasına devam edildiği davanın üçüncü duruşması bugün Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Basına ve vatandaşlara kapalı olarak görülen duruşmaya Kuşçu, SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca doktor B.B.Ö. ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatları da katıldı. 'TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETMELİ'

Duruşmada konuşan doktor B.B.Ö.'nün avukatı Adem Eray Kozan, olayın kadın sağlık çalışanına karşı işlenen katalog suç olduğu için tutuklama şartlarının oluştuğunu ve halen devam ettiğini dile getirdi. Sanık Kuşçu'nun sosyal medya hesapları üzerinden doktor B.B.Ö.'yü tehdit ettiğini kaydeden Kozan, tutukluluk halinin devamını talep etti.

'KİMSEYLE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK'

Volkan Kuşçu ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımların bilinçli olmadığını kaydetti. Kuşçu, "Ben videoları bilinçli olarak paylaşmadım, ayrıca 'ben kendime yakışanı değil, karşımdaki neyi hak ederse onu yaparım' sözünü 2014 yılında açtığım hesapta paylaşmıştım, tahliyemi talep ederim, benim kimse ile bir düşmanlığım yoktur, tahliyemi isterim" diye konuştu.