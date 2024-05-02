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        Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a gitmek isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:55
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        Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan’a gitmek isteyen 37 kaçak göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’a çıkmak isteyen ve aralarında çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler yakalandı. Ekipler, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde Irak uyruklu 6, merkeze bağlı Doyran köyünde ise 31 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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