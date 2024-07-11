Edirne'de orman yangını (3)

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangın havadan ve karadan süren çalışmalarla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 6 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan bölgede ekipler soğutma çalışmalarında bulunuyor.

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