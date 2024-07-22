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        Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 22:10
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        Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        EDİRNE’nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Önder Caddesi’nden, Hastane Caddesi’ne dönmek isteyen U.G. (54) yönetimindeki 34 UP 9307 plakalı otomobil, karşı yönden gelen E.A. (52) idaresindeki 06 AR 6107 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 UP 9307 plakalı otomobil, kaldırımdaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Kazada, 34 UP 9307 plakalı otomobilin sürücülerinden U.G. ile araçta bulunan N.Y. (29), H.Ş. (58), C.G. (10) ve M.G. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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